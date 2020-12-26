Минаков: «Минеева бежали бить бараны. Это стадо»

Боец Bellator Виталий Минаков прокомментировал «СЭ» избиение Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 24 декабря. Минеев подрался с Магомедом Исмаиловым после словесной перепалки, после чего его начали бить толпой. Минаков вмешался в ситуацию, не давая толпе бить Минеева.

«С трибун летел поток народа, и вся эта масса бежала бить Вову, — отметил Минаков. — Можно по-разному относиться к тому, что Вова сказал, но таких вещей нельзя допускать, это однозначно. Магомед Исмаилов уже начал тормозить всех сам. Я смотрю: кто-то уже с клетки сверху на Вову прыгает ногами, какие-то уроды били через клетку ногами, он ведь спиной был прижат к ней. Я понял, что ситуация выходит из-под контроля, что надо вмешиваться, иначе просто затопчут человека. Я вмешался, влез туда, постарался как-то отодвинуть от Володи людей, максимально закрывал собой как мог.

Стыдно, что такие ситуации получаются. Те, кто бил Минеева — это стадо баранов, где выскочил один и за ним побежали все другие. Знаете, когда баранов пасут в стаде всегда есть козел. Почему козла пускают в это стадо? Потому что козел направляющий, он ведет, его можно позвать, и он пойдет, а бараны все идут за этим козлом, который вообще не соображающий. Вот в данной ситуации получилась ровно такая же ситуация. Я баранами называю тех, кто забежал именно бить, там еще большая масса заскочила именно чтобы находиться внутри и поглазеть, на телефоны поснимать.

Понятно, что не все те, кто запрыгнули в клетку, хотели бить Минеева, но те, кто заскочили первыми — видно было, что пытались бить. Стыдно за эту ситуацию, которая происходит, потому что это видели и увидят большое количество людей по телевизору и в ютубе.

Однозначно нужно жестко пресекать это все. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация, какие меры будут приняты против Володи, который вышел, я так понимаю, не согласованно в клетку и отобрал микрофон. Не знаю, что будет предпринято в отношении Маги, который спровоцировал эту ситуацию. Однозначно меры должны быть жесткие, нужно прекращать это раз и навсегда".

(Илья Андреев)