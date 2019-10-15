Менеджеру Нурмагомедова предъявлены два обвинения в нападении

Менеджер Хабиба Нурмагомедова предстанет перед судом в ноябре. Али Абдель-Азиз обвиняется в нанесении тяжелых телесных повреждений по двум различным делам, сообщает MMA Fighting.

Один из инцидентов произошел в конце прошлой неделе на турнире PFL 7, где Абдель-Азиз ударил коллегу — представителя компании First Round Management Абрахама Каву.

Ранее состоялся суд по другому делу, основой для которого послужила стычка Али Абдель-Азиз с бойцом UFC Колби Ковингтоном, по итогам которой обвинения выдвинул Майкл Джон Джонсон. Заседание было перенесено на 25 ноября.