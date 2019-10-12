Менеджер Нурмагомедова ввязался в потасовку во время турнира PFL 7
21:54
Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки во время турнира PFL 7, который прошел 11 октября, сообщат MMA Weekly.
?У него произошел конфликт с вице-президентом First Round Management Абрахамом Кавой. Словесная перепалка переросла в потасовку. Сообщается, что одного из участников драки задержали, но после отпустили.
iPhone 11 Pro Max quality @bokamotoESPN @arielhelwani @MMAjunkieJohn pic.twitter.com/p9fKTprQIz— Ryan (@RyanLF___) October 12, 2019