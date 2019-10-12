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Менеджер Нурмагомедова ввязался в потасовку во время турнира PFL 7

21:54
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Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки во время турнира PFL 7, который прошел 11 октября, сообщат MMA Weekly.

?У него произошел конфликт с вице-президентом First Round Management Абрахамом Кавой. Словесная перепалка переросла в потасовку. Сообщается, что одного из участников драки задержали, но после отпустили.

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