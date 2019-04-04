Менеджер Нурмагомедова: "Правосудие рано или поздно найдет Макгрегора"

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что в их команде пока не собираются предпринимать никаких юридических действий в отношении Конора Макгрегора. Ирландец в последнее время регулярно оскорбляет российского бойца в соцсетях.

- Возвращение Макгрегора? Мне это вообще неинтересно. Честно говорю, не хочу даже комментировать его слова, - цитирует Магомедова 360tv.ru. - Человек не достоин комментария. Он давно перешел запретную грань. (такая ситуация) не нравится, но правосудие рано или поздно его найдет.