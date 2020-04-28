Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором. В октябре 2018 года россиянин на турнире UFC 229 одержал победу в четвертом раунде.

— Конор — сынок Хабиба и мой племянник, — цитирует менеджера Нурмагомедова MMA Junkie. — Считаю, что моему племяннику нужно сесть в уголке и позволить большим мальчикам Джастину и Тони решить свои вопросы. Если вы считаете Хабиба номером один, то Джастин и Тони занимают вторую и третью позиции, Конор — четвертую.

Ему примерно год ждать титульного боя. Предполагаю, что Хабиб встретится с Сен-Пьером раньше, чем проведет реванш с Макгрегором. Хабиб всегда будет справедливо относиться к претендентам. Если вы претендент №1, он даст вам шанс. С финансовой точки зрения реванш с Конором имеет смысл. Это очень денежный бой. Думаю, что Хабиб сможет заработать порядка 50 миллионов долларов.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения.