Ризван Магомедов рассказал «СЭ», где и когда может состояться следующий бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, и кто может стать его соперником.

— Следующий бой Хабиба пройдет в марте или апреле, — сказал Магомедов. — Где? Вот это пока большой вопрос. Идут переговоры с разными сторонами. Думаю, мы узнаем об этом в течение месяца.

— Верно же, что есть конкретное предложение о проведении данного поединка в России?

— Да. Вообще, предложений очень много, не только из России. Есть ряд стран, которые выражают желание провести турнир, главным событием которого был бы поединок с участием Хабиба. Но, конечно, Хабиб хочет подраться в России — в Москве или Санкт-Петербурге. Посмотрим. Работа ведется. Думаю, в ближайшее время на чем-то остановимся. (Илья Андреев)

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