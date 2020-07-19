Менеджер Хабиба заявил, что он не завершит карьеру и сразится с Гэтжи

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, заявил, что он не планирует завершать карьеру. Информация об этом появилась после смерти отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Также менеджер заверил, что бой с американцем Джастином Гэтжи состоится.

«Хабиб не завершает карьеру, — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ. — У него есть некоторые цели, которых он хотел бы достичь. Что касается боя Гэтжи, то сейчас мы с организаторами обсуждаем дату. Мы объявим о ней, когда она станет известна. У Хабиба впереди хитовый поединок с Джастином Гэтжи, который станет главным боем турнира. Это два лучших легковеса в мире на данный момент. Мы видели, что Хабиб делает со своими соперниками. Мы видели, что сделал с Фергюсоном Гэтжи — он заставил его выглядеть как бойца-любителя. Это два чемпиона, и они будут биться. Сообщения из России о завершении карьеры? Много фейков приходит из России. Fake News, как говорит Дональд Трамп».

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил (8 нокаутов).