Марат Балаев продлил контракт с АСА

Российский боец Марат Балаев, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), продлил контракт с промоушеном ACA на несколько боев. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе АСА.

43-летний Балаев в субботу на турнире АСА 103 в Санкт-Петербурге победил раздельным решением судей бразильца Диего Брандао. На счету Балаева 11 побед и 2 поражения в ММА. В 2016 — 2018 годах владел чемпионским поясом АСВ (лига — предшественница АСА).