Малиньяджи думал, что легко победит Лобова

Пол Малиньяджи прокомментировал поражение от Артема Лобова на турнире Bare Knickle. Судьи единогласным решением отдали победу ирландцу.

– Думал, что легко смогу победить, но не знаю по какой причине это не удалось сделать. Я пропустил только один хороший удар. Не знаю, буду ли драться где-то еще. Возможно, слишком стар для всего этого. Хотя думал, что местная публика проявит ко мне больше уважения, как к бывшему чемпиону мира, – сказал Малиньяджи сразу после боя.

Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей на турнире Bare Knickle FC