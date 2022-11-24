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Сегодня, 11:00

Макгрегор рассказал, когда вернется в пул тестирования USADA

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда будет готов вернуться к тестированию на допинг.

«Я готов к тестированию в феврале. Я пройду два теста USADA, и мы назначим бой», — написал Конор в Твиттере.

В октябре 2022-го президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Макгрегор вышел из пула допинг-контроля USADA. Чтобы Конор мог снова драться, ему нужно будет проходить тестирования в течение полугода.

На счету 34-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА, ирландец проиграл два последних поединка.

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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