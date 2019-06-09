Макгрегор поздравил Сехудо с победой над Мораесом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к Генри Сехудо, который стал чемпионом организации в легчайшем весе.

– Поздравляю, Генри Сехудо! Добро пожаловать в клуб, – написал Макгрегор в своем Твиттере, прикрепив эмодзи с изображением виски.

32-летний Сехудо на турнире UFC 238 победил Марлона Мораеса и стал обладателем двух чемпионских поясов (в легчайшем и наилегчайшем весе).