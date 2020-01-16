Макгрегор готов заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном

Ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, готов при необходимости выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

— Этот бой уже срывался четыре раза, — сказал Макгрегор на пресс-конференции. — Нет гарантий, что это не произойдет вновь. Я настроен на мое возвращение в субботу. Если все будет в порядке, я выиграю, то готов буду выйти на замену.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля возглавит турнир UFC 249 в Нью-Йорке, а Макгрегор сразится с Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе, который состоится 18 января.

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