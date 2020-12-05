Махачев рассказал, когда сможет провести бой

Российский боец UFC Исам Махачев рассказал, когда сможет вернуться в октагон.

В ночь на 15 ноября Махачев должен был провести бой с экс-чемпионом UFC в легком весе Рафаэлем дос Аньосом, но подхватил инфекцию (переболел свинкой) и был вынужден сняться с поединка.

«После болезни сделал только три тренировки, только втягиваюсь, — сказал Махачев. — Думаю, не успел сильно форму потерять. Если дадут бой, стабильно начну тренироваться, понадобится где-то 1,5 — 2 месяца, чтобы войти в форму. Буду готов подраться в конце февраля-начале марта».

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Он занимает 13-е место в рейтинге легковесов UFC. (Илья Андреев)