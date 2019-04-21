Махачев: "Абдулманап после боя спросил: "Ты что, отравился?"

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал об общении с тренером Абдулманапом Нурмагомедовым после победы над Арманом Царукяном на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

- Абдулманап после боя спросил: "Ты что, отравился?" Он сказал, что было видно, что со мной что-то не так во время боя", - сказал Махачев.

- Я недоволен своей победой, – подчеркнул Махачев. - Я чувствовал, что что-то не так идет в процессе восстановления. Но не пожалел ни о чем, победа есть победа. Но я мог показать себя намного лучше. Я пересмотрел бой, я контролировал каждый аспект боя, но со своей стороны я не смог показать атакующую работу. Что-то шло не так. (Михаил Потапов)