Магомед Исмаилов: «Я готов к лучшему Емельяненко, я дрался и с большими и с маленькими»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко. Поединок пройдет в Сочи 24 июля на турнире ACA.

— Я смотрел лучшие его бои еще с выступлений в Pride. Мы готовились к лучшей его версии, для нас не секрет, что он будет в хорошей форме. А будет он больше или меньше — это без разницы, я со всякими дрался: большими и маленькими. Он говорит, что я выхожу не победить, а сделать шоу? Победить Александра Емельяненко — это и есть шоу, правильно? Когда ты нагло поднимаешься и тяжа выносишь. А проиграть — это не шоу. Это просто поражение, — сказал Исмаилов.

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

