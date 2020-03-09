Бывший чемпион PFL Луис Тэйлор предвкушает бой с россиянином Александром Шлеменко. Поединок состоится в рамках турнира RCC 25 апреля.?

— В PFL теперь все иначе с весовыми категориями. Но я здоров, у меня нет никаких проблем, и я готов биться, — приводит MMA Вестник слова Тэйлора. — Я отправляюсь в Россию, чтобы 25 апреля подраться на турнире RCC против Александра Шлеменко. Скоро вы снова увидите меня в деле. Последний бой с русским сложился для меня успешно. И я не планирую ничего менять.