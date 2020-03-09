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Луис Тэйлор — перед боем со Шлеменко: «Последний бой с русским сложился для меня успешно»

18:56
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Бывший чемпион PFL Луис Тэйлор предвкушает бой с россиянином Александром Шлеменко. Поединок состоится в рамках турнира RCC 25 апреля.?

— В PFL теперь все иначе с весовыми категориями. Но я здоров, у меня нет никаких проблем, и я готов биться, — приводит MMA Вестник слова Тэйлора. — Я отправляюсь в Россию, чтобы 25 апреля подраться на турнире RCC против Александра Шлеменко. Скоро вы снова увидите меня в деле. Последний бой с русским сложился для меня успешно. И я не планирую ничего менять.

?Александр Шлеменко (59-13-1NC) проведет свой следующий бой 25 апреля против Луиса Тейлора (18-4-1) на турнире #RCC. ? Луис Тэйлор (экс-чемпион #PFL): ? «В PFL теперь все иначе с весовыми категориями. Но я здоров, у меня нет никаких проблем, и я готов биться. Я отправляюсь в Россию, чтобы 25 апреля подраться на турнире RCC против Александра Шлеменко. Скоро вы снова увидите меня в деле. Последний бой с русским сложился для меня успешно. И я не планирую ничего менять». ? @PutTheGunsDownTaylor должен был встретиться с @AlexanderShlemenko еще на турнире RCC 7 в декабре прошлого года, однако в итоге не смог принять бой из-за полученного повреждения. Вместо него Шлеменко подрался с бывшим рейтинговым бойцом UFC Дэвидом Бранчем и одержал победу удушающим приемом в первом раунде. ? Тэйлор не выходил в клетку с декабря 2018 года. Тогда, на финальном турнире сезона PFL, Луис нокаутировал немецкого бойца дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова на 33-ей секунде боя и завоевал титул чемпиона.

Публикация от Vestnik MMA | Вестник ММА (@mmavestnik)

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