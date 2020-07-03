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Лопырева отреагировала на новость о смерти отца Хабиба

3 июля 2020, 14:55
Виктория Лопырева. Фото Instagram.
Виктория Лопырева. Фото Instagram.
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Телеведущая и модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева выразила соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

— Слова соболезнования всей семье Абдулманапа. Который воспитал достойного человека, — сказала Лопырева.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Хабиб Нурмагомедов сообщал недавно, что состояние отца улучшилось. Помимо сына, Абдулманап Нурмагомедов воспитал несколько действующих бойцов UFC. В частности, Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова. (Александр Чурилин)

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