Лопырева отреагировала на новость о смерти отца Хабиба

Телеведущая и модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева выразила соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

— Слова соболезнования всей семье Абдулманапа. Который воспитал достойного человека, — сказала Лопырева.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Хабиб Нурмагомедов сообщал недавно, что состояние отца улучшилось. Помимо сына, Абдулманап Нурмагомедов воспитал несколько действующих бойцов UFC. В частности, Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова. (Александр Чурилин)