Лопырева отреагировала на новость о смерти отца Хабиба
3 июля 2020, 14:55
Телеведущая и модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева выразила соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.
— Слова соболезнования всей семье Абдулманапа. Который воспитал достойного человека, — сказала Лопырева.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Хабиб Нурмагомедов сообщал недавно, что состояние отца улучшилось. Помимо сына, Абдулманап Нурмагомедов воспитал несколько действующих бойцов UFC. В частности, Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова. (Александр Чурилин)
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