Лиана Джоджуа: «Я слышала, как ломается рука моей соперницы»

Грузинка Лиана Джоджуа прокомментировала свою победу в бою против румынки Дианы Белбиту на турнире UFC на Бойцовском острове. Джоджуа победила в первом раунде болевым приемом.

— Это не просто первая победа для меня, я два года не чувствовала вкуса победы вообще, — сказала в интервью UFC Russia Джоджуа. — Я была очень голодна до победы, хотела любой ценой выиграть этот бой. Нельзя так говорить, но этот бой мне очень легко дался. Я не успела очухаться, только начала разогреваться, пропустила два удара, подумала, что сейчас зарубимся, но мы оказались на полу. Подумала: «Ладно, сейчас попробуем свое джиу-джитсу». Все завершилось раньше, чем я планировала.

Она очень гибкая, очень терпела, но в конце, когда я второй раз заправила ноги на армбар и начала тянуть, я услышала хруст ее руки, а потом услышала, как она начала кричать. Отпустила ее, к нам как раз в этот момент подбежал рефери, чтобы разнять. Это было дико, потому что я почувствовала, что я сломала ей руку. Это второй раз в карьере, когда я слышу, как ломается чужая рука. Мне это, конечно, не очень приятно, но соперник не сдается, поэтому приходится делать такие ужасные вещи.