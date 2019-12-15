Ковингтон убежал с арены после поражения от Усмана

Боец ММА Колби Ковингтон быстро покинул арену в Лас-Вегасе после боя с Камару Усманом на UFC 245. Видео в своем Twitter опубликовал журналист ESPN Марк Раймонди.

Colby Covington has left the Octagon area. #UFC245 pic.twitter.com/Ve0aa4XLK5 — Marc Raimondi (@marc_raimondi) December 15, 2019

Усман нокаутировал соперника в пятом раунде. Еще после третьего раунда стало известно, что у Ковингтона сломана челюсть.

На счету нигерийца 16 побед и одно поражение. У американца 15 побед, дважды он потерпел поражение. Оба бойца заработают по 500 тысяч долларов. Камару Усман завоевал чемпионский пояс UFC в марте текущего года, победив единогласным судейским решением Тайрона Вудли.

На турнире UFC 245 состоялось еще два титульных боя. Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами, а Алекс Волкановски — Макса Холлоуэя.