Ковингтон бросил вызов Порье

Бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон бросил вызов Дастину Порье.

— Мы тренируемся с ним в одном зале. Я тренируюсь в одной стороне зала, он — в другой, — приводит слова Ковингтона BJPenn. — Я не обязан со всеми поддерживать дружеские отношения, поэтому то, что этот парень мне не нравится, — это не мои проблемы. Я готов побить его в любой момент.

Порье последний бой проводил в сентябре этого года на турнире UFC 242, где потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.