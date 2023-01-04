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Сегодня, 15:55

Кори Сэндхэген: «Вера не очень атлетичный по сравнению с ребятами в нашем весе»

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Топовый боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген поделился мнением о своем предстоящем сопернике Марлоне Вере.

«Мне Чито не кажется суператлетичным парнем, особенно в сравнении со многими ребятами в дивизионе, — сказал Сэндхэген в интервью MMAJunkie. — Если мы берем стандарты топ-бойца в профессиональных ММА, то он не особо атлетичный. Поэтому он вынужден строить бой так, чтобы соперники теряли силу, он хорошо высасывает из них эту силу, выбирает очень умный темп на 5 раундов, используя давление и другие инструменты. Его соперники гораздо атлетичнее, и то, как он снижает их атлетизм, — это его сильная сторона.

Я, честно говоря, не особо был впечатлен его последними победами. То, как он выигрывает, — это ненадежный метод побед. Если мы говорим о лучших бойцах в мире, о том, каким бойцом я хочу видеть себя сам, — у таких ребят нет ненадежных методов победы. Они выигрывают стратегически каждый момент и используют очень надежные способы — тейкдауны, сабмишены или разницу в уровне кикбоксинга. Что бы это ни было, это точно не может быть [как у Чито], когда ты проигрываешь большую часть боя и потом ловишь соперника в поздних раундах. Это ненадежный способ, и я не думаю, что такое пройдет против меня".

Поединок Сэндхэгена и Веры пройдет 18 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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