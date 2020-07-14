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Конор Макргегор отмечает день рождения. Будет ли у него реванш против Хабиба?

14 июля 2020, 09:24
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Сегодня день рождения у известного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Ему исполнилось 32 года. Он также известен под прозвищем The Notorious (Печально известный).

В детстве Конор занимался футболом и болел за «Манчестер Юнайтед». После переезда в ирландский город Лукан начал заниматься смешанными единоборствами.

Свою карьеру в этом виде спорта он начал в организации «Cage Warriors» и завоевал титул в двух весовых категориях, а затем перешел в UFC. В этом промоушене он становился чемпионом в легком и полулегком весе.

Ирландец провел 26 поединков в ММА, одержал 22 победы (19 нокаутов) при четырех поражениях. Последнее поражение он потерпел в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. С тех пор он неоднократно выражал желание провести реванш. Также Макгрегор несколько раз объявлял о завершении карьеры.

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