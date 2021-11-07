Колби Ковингтон: «Думал, что я забрал бой 3-2 по раундам. Готов еще драться 5 раундов на парковке»

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился эмоциями после поражения Камару Усману на UFC 268.

" Сегодня я дрался не только за себя, но за спасателей, за военных, за нашу полицию. Я просто не мог сдаться или отступить. Он попал по мне во 2-м раунде, но меня не сломать и не остановить. Я определенно не горжусь моим выступлением, должен был подраться лучше, но все равно думал, что забрал бой 3-2. Я готов драться еще 5 раундов на парковке. Мы определенно не закончили с ним. Я подерусь с кем угодно для того, чтобы снова выйти на этот бой", — сказал Ковингтон на послематчевой пресс-конференции.