Ковингтон передвигался на костылях после поражения от Усмана. Видео
10:57
Американский боец Колби Ковингтон после поражения в бою с соотечественником Камару Усманом передвигался на костылях.
Бой прошел на турнире UFC 268 в Нью-Йорке. Усман победил единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 49:46).
Напомним, что это их второй поединок. Первый состоялся в декабре 2019 года. Тогда Усман победил техническим нокаутом в пятом раунде.
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