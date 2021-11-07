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Ковингтон передвигался на костылях после поражения от Усмана. Видео

10:57
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Американский боец Колби Ковингтон после поражения в бою с соотечественником Камару Усманом передвигался на костылях.

Бой прошел на турнире UFC 268 в Нью-Йорке. Усман победил единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 49:46).

Напомним, что это их второй поединок. Первый состоялся в декабре 2019 года. Тогда Усман победил техническим нокаутом в пятом раунде.

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Роман Шишов все материалы автора
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