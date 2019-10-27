Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после смертельного ДТП

Самый титулованный стронгсмен России, бывший чемпион страны по тяжелой атлетике Михаил Кокляев в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась его жизнь после ДТП, в котором он насмерть сбил пешехода.

Инцидент произошел 22 октября 2009 года в Челябинске. Следствие установило, что в действиях спортсмена преступления не было — по словам инспекторов ДПС, пешеход переходил дорогу на красный свет.

— Не было ни одного дня, чтобы я об этом забыл, — сказал Кокляев. — Вне зависимости от того, в каком я состоянии. В радости ли, ребенок ли родился, пошел ли ребенок в школу, дарю ли я жене цветы... Даже сегодня вспоминал об этом, когда бил по лапам. Груз есть всегда. 22 октября было 10 лет с того самого дня.

— Можете рассказать, как это было?

— Не хотел бы. Поскольку что-то можно выдернуть из контекста и перевернуть так, как не надо. Злых, нехороших людей — много. Придет время, и, я думаю, расскажу, как все было, почему это произошло и из-за чего. Люди даже не поймут, как одно могло повлиять на другое. Даже политическая ситуация повлияла на то, как этот инцидент был преподнесен в СМИ. Никого не хочу обвинять. Просто меня та ситуация спустила с небес настолько, что я не хочу прогрессировать, расти, не стремлюсь к славе и деньгам... Да, есть какие-то амбиции, еще что-то, но, по большому счету, одна из причин выйти в ринг — это нелюбовь к себе за это.

Я навсегда перестал себя любить. Каким бы радостным я не был в сториз, как бы радостно я не выходил в прямой эфир в Instagram. Это не лицемерные видео, они настоящие. Я всегда искренен в своих постах. Но я себя разлюбил окончательно. Я себя ненавижу.

29 ноября в Москве 40-летний Кокляев проведет поединок по правилам бокса с российским бойцом ММА Александром Емельяненко. (Илья Андреев, Юрий Голышак)