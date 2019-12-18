Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после нокаута от Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал о том, как изменилась его жизнь после поединка против Александра Емельяненко. Спортсмены провели бой по правилам бокса 29 ноября, Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

Кокляев выложил в Instagram видеоролик, подписав его следующим текстом:

«Этим видео я хотел выразить свое состояние после 29 ноября. Так выглядит мир моими глазами сегодня, и если Саша Шлеменко сказал, что нокаут — это просто выключили свет, я бы сказал, что не все так просто. Если смотреть на нокаут глазами пессимиста, то «выключили», но если взглянуть глазами оптимиста, то «включили». Я лично чувствую, что свет включили, потому как любовь к жизни и радость от жизни стали сильнее. Еще четче стало видно, чего раньше не замечал: людские эмоции, важность сказанного, бессмысленность обид. Я не могу сказать сейчас остановлюсь ли я или продолжу дальше, могу сказать лишь одно: нужно по тихой тренироваться и ждать ветра».