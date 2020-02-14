Кокляев призвал поддержать Ананяна в бою с Матиасом

Стронгмен Михаил Кокляев призвал россиян поддержать соотечественника Петроса Ананяна, который 23 февраля проведет бой с пуэртоританцем Субриэлем Матиасом.

— В день защитника отечества российский боец выйдет на ринг и бросит вызов боксеру, от удара которого погиб его соотечественник. Помним Максима, болеем за Ананяна!, — написал Кокляев на своей странице в Instargam.

Напомним, что в предыдущем бою Матиас боксировал с Максимом Дадашевым. Поединок закончился трагедией — россиянин умер от травмы мозга.