Камил Гаджиев: «Шара Буллет находится в нише ММА, он очень сильно вырос за последнее время»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы российского бойца Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова в ММА.

«Сейчас есть ощущение, что Шара находится в нише ММА. Он даже не выступил в поединке по кикбоксингу. Это говорит о том, что где-то у него фокус на большие бои по ММА. С Сергеем Мартыновым он подрался, с Михаилом Рагозиным будет драться, потом с Минеевым, даст Бог. Наблюдаю, что бой Шары и Рагозина не меньше возбуждает, чем пара Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко. Шара очень сильно вырос за последнее время», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Следующий поединок Магомедова пройдет в Екатеринбурге, 3 декабря, против Михаила Рогозина на турнире RCC 13.

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. Шара Буллет провел один бой в RCC, победив нокаутом Сергея Мартынова.