Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:06

Камил Гаджиев: «Шара Буллет находится в нише ММА, он очень сильно вырос за последнее время»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы российского бойца Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова в ММА.

«Сейчас есть ощущение, что Шара находится в нише ММА. Он даже не выступил в поединке по кикбоксингу. Это говорит о том, что где-то у него фокус на большие бои по ММА. С Сергеем Мартыновым он подрался, с Михаилом Рагозиным будет драться, потом с Минеевым, даст Бог. Наблюдаю, что бой Шары и Рагозина не меньше возбуждает, чем пара Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко. Шара очень сильно вырос за последнее время», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Следующий поединок Магомедова пройдет в Екатеринбурге, 3 декабря, против Михаила Рогозина на турнире RCC 13.

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. Шара Буллет провел один бой в RCC, победив нокаутом Сергея Мартынова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Камил Гаджиев
ММА
1
0
Читайте также
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майкл Чендлер: «Работайте с железом и проживете длинную и благодатную жизнь в спорте»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости