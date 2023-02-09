Калмыков пожелал Наврузову провести красочный бой с Родригесом

Российский боец и Чемпион Hardcore Fighting Мухамед Калмыков поделился ожиданиями от поединка Гаджи Автомата Наврузова и Фернандо Родригеса.

«Конечно за Гаджи, он наш брат, он хороший парень. Общаемся, дружим, за него конечно буду болеть. И пожеланием ему удачи. Достойно провести бой, красочно», — цитирует РЕН ТВ Калмыкова.

Реванш Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием бойцовского вечера станет поединок белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.