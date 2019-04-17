"Как от нее лечиться, я не знаю". Хабиб рассказал о своей зависимости

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме опубликовал фотографию с Шамилем Завуровым, который принимает участие в поединках турнира M-1. Спортсмены вместе тренировались в зале Fight Club Akhmat.

– Приходишь в зал и борешься всю тренировку, и после тренировки ловишь себя на мысли, что настроение у тебя от усталости – это я называю зависимостью, как от нее лечиться я не знаю. Мне просто необходимо это поддерживать – только так я нахожу выход. Но также есть и другая сторона, всему приходит конец и тренировки не исключение, – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле.