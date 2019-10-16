Как Хабиб готовится к следующему году. Фото спарринга с братом

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram фотографии спарринга с двоюродным братом Умаром Нурмагомедовым. Последнему в скором времени предстоит поединок. По словам Хабиба, он готовится к следующему бою.

— Братишка тоже пашет. Умар Нурмагомедов готовится к бою, который пройдет в Узбекистане на турнире GFC20. Я тоже тренируюсь вроде, готовлюсь к следующему году, — написал Хабиб.