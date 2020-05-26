Источник: тренер Магомеда Исмаилова назван организатором убийства, в его доме найдено более килограмма наркотиков

Владимир Осия, российский тренер по MMA известного бойца Магомеда Исмаилова, является главным организатором убийства, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 4 июня 2019 года в Поварово в Солнечногорском районе киллер тремя выстрелами убил директора местного ТЦ Николая Леонова. Заказала убийство бизнесмена его жена. Женщина вышла на Осию, который нашел сообщников в лице Антона Хохлова, Владимира Хомякова (ранее судим), Александра Кузьмина и Сергея Синицина. Жену Леонова нашли сразу, остальных участников искали около года.

Также в доме Осии нашли 1 842 грамма кокаина, следователи возбудили дело по статье 228 — хранение наркотиков в особо крупном размере.

35-летний Осия является заслуженным тренером России по MMA и мастером спорта по боевому самбо. Владимир — судья международной категории по ММА.

Тренер сборной России по ММА подозревается в организации убийства. Подробности