Хизриеву сделали операцию после вооруженного нападения

Боец ММА Тимур Хизриев после вооруженного нападения в Махачкале находится в стабильном состоянии.

«Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, он перенес операцию, угрозы его жизни, как я знаю, нет», — приводит слова представителя правоохранительный органов РИА «Новости».

Двое неизвестных подкараули Хизриева возле дома. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, было совершено нападение и сделаны несколько выстрелов из травматического оружия. После потасовки спортсмен убежал в подъезд, а преступники скрылись на своей машине.

У спортсменв было обнаружено около 5 ранений в области плеча, кисти и груди.

29-летний Хизриев выступал в пропушенах PFL, AMC Fight Nights, Bellator и других. На его счету 18 побед в 18 боях в ММА.