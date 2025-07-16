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16 июля 2025, 09:03

Хизриеву сделали операцию после вооруженного нападения

Сергей Ярошенко

Боец ММА Тимур Хизриев после вооруженного нападения в Махачкале находится в стабильном состоянии.

«Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, он перенес операцию, угрозы его жизни, как я знаю, нет», — приводит слова представителя правоохранительный органов РИА «Новости».

Двое неизвестных подкараули Хизриева возле дома. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, было совершено нападение и сделаны несколько выстрелов из травматического оружия. После потасовки спортсмен убежал в подъезд, а преступники скрылись на своей машине.

У спортсменв было обнаружено около 5 ранений в области плеча, кисти и груди.

29-летний Хизриев выступал в пропушенах PFL, AMC Fight Nights, Bellator и других. На его счету 18 побед в 18 боях в ММА.

Тимур Хизриев (в&nbsp;центре).В Махачкале расстреляли непобежденного бойца ММА Хизриева. Двое в масках подкараулили его во дворе

Источник: РИА Новости
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Тимур Хизриев
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