Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал потасовку с Владимиром Минеевым в Турции.

Спортсмены прилетели в Белек на фестиваль MASF. В столовой они обменялись ударами, но в дело быстро вмешались окружающие и не дали начаться драке.

По словам Исмаилова, конфликт уже улажен. Спортсмены пожали друг другу руки.

- Все вы знаете наш недавний конфликт с Минеевым! После первой стычки, мы с ним чуть не схлестнулись ещё раз пять! Мою голову не покидала мысль устроить жесткий замес! Но в один момент, я сел и подумал, может это моя гордыня? Может это мое эго? Мой навс?! А погодя еще некоторое время, со мной за стол присел очень здравый человек, мой земляк, который в отцы мне годится! Он напомнил мне о предстоящем месяце, о том в каком месяце я нахожусь сейчас! Он спросил меня, могу ли я проявить инициативу в закрытии этого конфликта! На что я не сомневаясь ответил:- Да! Вообще не вопрос! После мы сели с Минеевым тет-а-тет и говорили достаточно долгое время! В чем-то он признал свою неправоту, в чем то я признал свою! В итоге мы пришли к тому, что пожали руки! И единственное разногласие, которое осталось не закрытым это то, что он утверждает о своей маваше, которая прилетела мне в голову! Я же утверждаю, что она не достигла цели и я блокировал эту попытку, - написал Исмаилов в своем Инстаграме.

Российские бойцы устроили потасовку в Турции