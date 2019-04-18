Ислам Махачев: "Я первый подбежал к клетке после боя Хабиб – Конор, но мне не позволили перелезть"

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о том, где был во время потасовки после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

– Я первый побежал к клетке справа. Потом оббежал ее вокруг, был там же, где сам Хабиб был. Но в самой потасовке не получилось поучаствовать. Перелезть мне не дала охрана. Я обошел клетку еще раз, но к этому времени у них уже там все закончилось, – сказал Махачев.

Потасовка произошла 6 октября после победы Нурмагомедова над Макгрегором на UFC 229. По ее итогам Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова дисквалифицировали на год. Хабиб получил девятимесячную дисквалификацию, Конор – шестимесячную. (Михаил Потапов)

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