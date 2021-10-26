Александр Волков — Марчин Тыбура: дата, время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 267
21:15
30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» россиянин Александр Волков проведет бой в категории тяжелого веса против поляка Марчина Тыбуры.
Их поединок начнется около 21.30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция боя Волков — Тыбура будет доступна на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.
В активе 32-летнего Волкова в ММА 33 победы и девять поражений. У 25-летнего Тыбуры 22 победы и шесть поражений.
Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Александра Волкова читайте здесь.
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