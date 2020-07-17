Ирландский тренер рассказал, в чем Петр Ян похож на Майка Тайсона

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян своей уверенностью в себе похож на легендарного боксера-тяжеловеса Майка Тайсона. Такое мнение в беседе с «СЭ» высказал тренер российского бойца Джон Хатчинсон.



— Мне кажется, что Петр готов для действительно больших дел, — сказал Хатчинсон. — Он верит в себя, и это не фейковая вера. Он уверен в себе так же, как в начале карьеры был уверен в себе Майк Тайсон. Этому нельзя научить. (Михаил Потапов)