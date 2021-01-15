Иранский боец рассказал, как друг Петра Яна хотел подраться с ним на улице: «Спарринга он испугался»

Иранский боец ММА Мохаммад Хейбати, известный по прозвищу Персидский Дагестанец, рассказал «СЭ», что во время сбора в Махачкале с ним хотел разобраться друг чемпиона UFC Петра Яна — боец, выступающий в лиге RCC.

В начале 2020 года между Хейбати и Яном была перепалка в соцсетях.

— Его друг тренировался в «Горце», подошел там ко мне, спросил: «Ты че сказал там?» Я его спросил: «Ты кто вообще?» Он мне: «Петр — мой брат». Я объяснил, что просто спросил Петра, а он меня оскорбил. И сказал ему, что уважаю спортзал, но, если он хочет, может брать перчатки — устроим спарринг. Он обосрался, начал говорить: «Давай на улице». Зачем на улице? Есть спортзал. Бери перчатки, делай спарринг, как мужчина. Хочешь драться — давай. Он не стал, испугался.

— Как зовут друга Петра Яна?

— Я не помню, если честно.

— Он родом из Дагестана?

— Он в RCC дрался, не дагестанец.

На счету 25-летнего Хейбати два боя в ММА (две победы). До этого он выступал на турнирах по ушу-сандьда. Получил популярность среди российских фанатов ММА благодаря эпатажному поведению.

(Илья Андреев)