«Хотел показать, что дагестанцы не трусы». Блогер объяснил, зачем бросил в Макгрегора бутылкой

YouTube-блогер Нариман подробно рассказал, что заставило его бросить бутылкой в бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

31-летний ирландец приезжал в Москву на прошлой неделе. 24 октября он дал пресс-конференцию, на которой оскорбил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и дагестанский народ. 25 октября Макгрегор провел тренировку, на которую пустили блогеров. Во время пресс-подхода Нариман задал ему несколько вопросов, а затем бросил в бойца бутылкой — она пролетела мимо.

— Один раз я услышал про Кавказ, потом второй. Потом, когда ему задали вопрос про приглашение Абдулманапа (Нурмагомедова, отца Хабиба. — Прим. «СЭ»), и он ответил, что в Дагестане даже ***** (испражняться) не сядет, у меня внутри все просто горело, — рассказал Нариман YouTube-каналу «Команда А». — Я просто хотел после этого что-то сделать. Я пытался взять микрофон, но мне его не дали. Думаю, они поняли, что я горю. После этой пресс-конференции прямо там должна была начаться тренировка. Я подумал: «Вот там я с ним и поговорю. Останется мало людей — блогеры, и я смогу с ним поговорить фейс-ту-фейс».

Тренировка в итоге была перенесена с 24 на 25 октября.

— Я не хотел идти на второй день, — продолжил Нариман. — Не хотел, честно вам говорю. Внутри все кипело. Я к нему, как к человеку, сразу стал негативно относиться. Если ты пытаешься задеть команду Хабиба, ненавидишь их, то говори о них. Что тебе сделал мой народ? Ничего. Что тебе сделал я? Ничего. И я переборол себя и принял решение, что пойду и задам эти вопросы. Я с этими мыслями лег спать. Точнее попытался спать, я вообще не спал, я был в дреме. Я не знал, что могло произойти. Но я знал, что все охранники, которые были вокруг него, вооружены. Они боялись дагестанцев. Но наличие оружие меня бы не остановило. Я решился прийти и задать вопрос.

— Я не собирался в него ничего кидать, — отметил блогер. — Но думал, что если он как-то оскорбит меня, то дам ему пощечину. Чтобы люди видели, что у меня в руках ничего нет. Я начал смотреть на него. Он поймал мой взгляд и стал четко смотреть на меня. Я начал поднимать руку, и он стал смотреть на меня еще пристальнее. Он четко понимал, что у меня к нему что-то есть, и что это негатив. Ему самому было интересно, он хотел этот вопрос, он понимал, о чем я буду спрашивать.

— Я хотел ему показать, что дагестанцы не трусы, — подчеркнул Нариман. — Что, несмотря на то, что вокруг него стоят 30 охранников, что они вооружены, я способен прямо в лицо задавать неудобные для него вопросы. Я не собирался ничего в него кидать. Мне это не нужно было. Когда человек так высказывается про твой народ, тяжело сохранить спокойствие. А когда я с ним говорю и понимаю, что он это делает специально, что уже он меня провоцирует, я не смог не отреагировать. И после этого ты (обращение к Макгрегору. — Прим. «СЭ») думаешь, что мы трусы? Да если бы надо было, ***, я бы через охрану на тебя полез бы! Я кинул бутылку прямо между плеч (блогеров. — Прим. «СЭ»). Конор сразу наклонился и встал. Если бы этих ребят не было, я бы зарядил бутылкой четко в него. Четко в него!

— Мне было глубоко обидно, что люди, которые смотрят на меня, думали, что мне все равно. Мне не все равно. Мне было больно, — сказал блогер. — Каждый раз убеждаюсь, что что бы ты не делал, люди сомневаются в тебе. Больше всего обидно стало, когда родственники подумали, что якобы мне все равно. Хотел спросить у него лицом к лицу, на тренировке. Не знаю, почему ее тогда отменили. Я бы с удовольствием его послушал. И если бы он ответил точно так же (как на пресс-подходе 25 октября. — Прим. «СЭ»), то я хорошо бы ему ****** (ударил) от души. От всех дагестанцев и в первую очередь от самого себя.