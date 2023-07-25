Хорхе Масвидаль: «Порье нарисует на лице Гейджи картину Пикассо»

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) признался, что второй номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (29-7) удивит многих людей в реванше с Джастином Гейджи (24-4).

«Я знаю, что у Дастина есть несколько новых приемчиков в рукаве, которые на тренировках выглядят очень, очень убедительно. И я думаю, что Дастин удивит многих людей в этом бою. Не думаю, что люди будут удивлены его победой, просто... чувак, тренировки Дастина, которые я видел в зале, выглядят потрясающе. Я думаю, он нарисует [на лице Гейджи] картину Пикассо», — сказал Масвидаль на пресс-конференции UFC.

Порье и Гейджи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.