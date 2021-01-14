Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился воспоминаниями о бое с Конором Макгрегором в августе 2013-го.

Когда мы дрались с Конором, нас поставили в прелимы. Мы, по-моему, были последней парой перед главным кардом. Мы стоим с ним в коридоре, готовимся выходить. Тут к нам подходят люди из Fox: «Парни, вам придется подождать 10-15 минут. Мы хотим пустить ваши выходы в прямой эфир» (на Fox выходы бойцов прелимов не шли в прямой эфир — прим.)

Я думаю: «Что?! Какой прямой эфир?». Но они реально показали наши выходы, нам организовали выходы просто чемпионского уровня. Хотя мы дрались в прелимах! Вот такое внимание к Конору было уже тогда. Мы даже не были в главном карде, а к нам было отношение как к главному бою вечера

Я помню, как стоял эти 10-15 минут, пока они организовывали съемку наших выходов, и смотрел по сторонам — везде были ирландские флаги. Просто везде. И все эти ирландцы кричали мне: «Ты умрешь сегодня!». Я тогда думал: «Ого, серьезно что ли?». Конор был очень дружелюбен тогда. Помню, мы стоим перед выходом на взвешивание. Я говорю ему: «Крутые шорты у тебя». И он отвечает: «И у тебя тоже». В то время у нас были такие яркие, клевые шорты... Он отличный парень", — сказал Холлоуэй на медиа-дне к UFC Fight Night: Холлоуэй vs Каттар.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя состоялся в предварительном карде UFN 26 в августе 2013-го и закончился победой ирландца единогласным решением.