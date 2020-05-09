Холл пожелал Соузе скорейшего выздоровления. Их бой на UFC 249 отменен

У бразильского средневеса UFC Жакаре Соузы был выявлен коронавирус. Боец прибыл в Джексонвилль, где в ночь с субботы на воскресенье должен был сразиться в рамках турнира UFC 249 с Юрайей Холлом, прошел церемонию взвешивания и даже провел традиционную битву взглядов.

Но, как только появились результаты теста Соузы на коронавирус, боец отправился на самоизоляцию, а бой был отменен.

— Жакаре Соуза, брат, я знаю, что это отстой, — написал Холл в Twitter. — Мне жаль, что ты должен пройти через это. Я более чем опустошен из-за упущенной возможности. Желаю скорейшего выздоровления для тебя и твоей семье.

@JacareMMA Brother I know it sucks I'm sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family. — U R I A H H A L L (@UriahHallMMA) May 9, 2020

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