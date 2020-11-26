Хавьер Мендес: «Хабиб еще не вышел из игры»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес не уверен, что чемпион в легком весе окончательно завершил карьеру бойца. 24 октября россиянин провел третью защиту титула в легком весе, задушив Джастина Гэтжи в главном бою вечера на UFC 255, после чего объявил об уходе.

«Я не собираюсь обсуждать с Хабибом его решение уйти. Это только его дело, его матери и семьи. Конечно, если ему будет нужно мое мнение, я выскажу его. Но насколько я понимаю, если ты сдаешь тесты для USADA, ты по-прежнему часть системы. Ты еще никуда не ушел.

Никто не знает, что в точности означает та речь Хабиба после боя, его объявление об уходе. Но я 100% уверен, что все это не означает, что он вышел из игры. Вот это 100%. Он не вне игры. Но больше я ничего не знаю и не собираюсь с ним это обсуждать. Да, у него будет разговор с Даной, но никто кроме них двоих и Али не знает, что там будет обсуждаться. Кто-то думает, что Хабиб вот так что-то объявил впервые, не предупредив меня. Бросьте, он никогда не ставил меня в курс дела. С момента, как пришел ко мне в 2012-м. Он говорил только, что, тренер, у меня боя, и я отвечал, окей, делаем это и это и это", — рассказал Мендес на YouTube-канале Real Quick With Mike Swick Podcast.