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Хабибу рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, Порье — месяц

19:40
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После турнира UFC 242 стали известны медицинские рекомендации для бойцов, получивших повреждения, сообщает MMA Junkie. Чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, его сопернику Дастину Порье — месяц.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Источник: Хабиб и Фергюсон не встретятся в декабре 2019 года

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