Хабиб посоветовал Криштиану Роналду вовремя уйти из спорта

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Краснодаре заявил, что для любого спортсмена важно уйти из спорта.

— Вы говорили про свой возраст. Ваш друг Криштиану Роналду дает вам какие-нибудь советы по поводу улучшения физики?

— Оставлять дело, которым занимался всю жизнь, очень тяжело. Но хочешь того или нет, придет время, когда если ты и остаешься, то спорт тебя оставит. Это разные вещи. Если ты вовремя не уйдешь, спорт тебя оставит. Придут более молодые, голодные, мотивированные. Сохранять мотивацию и тот голод, который был в начале карьеры... К концу у тебя его не будет, потому что устанешь от этого. И тело может постареть, вечен здесь никто не будет. У Криштиану в его возрасте уже не будет той реакции. И нет разницы — Криштиану это или Хабиб. Придут люди и заменят их. Мой совет и ему, и себе — вовремя оставлять. По физической подготовке я у него советов не спрашивал, я себя хорошо чувствую. Пока что и он выступает, и я. (Екатерина Потапова)