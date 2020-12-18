Хабиб отреагировал на награду лучшему спортсмену года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram отреагировал на то, что телеканал BBC признал его спортсменом года.

32-летний россиянин выиграл у шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французской футболистки Венди Ренар и ирландской девушки-боксера Кэти Тейлор.

«Эта награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте», — написал Хабиб в инстаграме.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок — 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на показателе 29 побед при нуле поражений (13-0 в UFC). При этом Нурмагомедов еще не лишен титула и возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.