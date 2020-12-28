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Хабиб определился с самым главным боем в карьере

19:44
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал поединок против Конора Макгрегора самым главным в своей карьере.

«Самый важный бой — 6 октября 2018 года. Мы всей страной доказали, что можем конкурировать на высшем уровне. Наш бой смотрел практически весь мир. Мы даже побили в России рекорды чемпионата мира по футболу,» — заявил Хабиб в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский боец одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Ирландец был вынужден сдаться в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.

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