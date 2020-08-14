Хабиб Нурмагомедов: «Желаю братскому белорусскому народу мира и здоровья»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал ситуацию в Белоруссии.

— Конечно, я слежу за тем, что происходит в Белоруссии. И я не могу понять, что там происходит, — сказал Нурмагомедов. — Думаю, никто в этом зале, не может понять истинную суть происходящего. Можно сколько угодно рассуждать, сидя в хорошем пресс-конференц-холле, но я им только пожелаю мира. Мирного неба над головой, потому что мир намного лучше, чем война. Я думаю, там уже есть какие-то потери, кого-то сажают... Не хочу политическую оценку давать, хочу только пожелать братскому народу мира и здоровья. Я был пару раз в Минске, он мне запомнился добрыми и отзывчивыми людьми и чистыми широкими дорогами. Мне очень понравилось. (Михаил Потапов)