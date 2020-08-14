Хабиб Нурмагомедов: «Время Александра Емельяненко ушло»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился мнением о бое Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко. Поединок прошел в Сочи 24 июля и завершился победой Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде.

— Мага был в порядке, готов был бороться и отборолся хорошо, — сказал Нурмагомедов. — Думаю, все дело было в Александре, он не был готов. Его время уже давно ушло. Конечно, имя осталось, очень громкое имя для нашего спорта, да и во всем мире. А Мага очень хорошо подготовился. Я даже спорил с менеджером Ризваном и говорил, что Мага выиграет доминированием. Не просто выиграет, а выиграет явно. Ризван болел за Магу, но думал, что Александр выиграет. Я думал, что это очень плохой матч для Александра, потому что ни в одном бою он не защищался от проходов в ноги, а Мага — очень хороший борец, к тому же у него уже опыт появился. Это очень неудобный соперник для Александра. (Михаил Потапов)