Хабиб Нурмагомедов – о боях в UFC: "Ислам – идеален, мусульмане – не идеальны"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге ответил на вопрос о том, соответствуют ли бои в UFC нормам ислама.

– Мы не можем судить о людях через религию. Нельзя сказать, что человек плохой или хороший, потому что у него такая религия. Ислам – идеален, люди – не идеальны. В наше время тяжело следовать религии, столько соблазнов. Я стараюсь ей следовать.

Бои – это бои, это бизнес. Кто-то дерется, каждый человек чем-то занимается. Нужно копить благие дела, чтобы когда мы предстанем перед Всевышним, нам было что ему сказать,– сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)